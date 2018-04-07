В Кузбассе произошло новое ЧП

Источник: в Кузбассе из шахты эвакуируют горняков в связи с задымлением

Кемеровской области из шахты имени Ленина в Междуреченске эвакуируют горняков в связи с задымлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На поверхность выводят 69 горнорабочих. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил представитель экстренных служб.

По его словам, задымление произошло в выработанном пространстве на глубине 320 м.

Он добавил, что работа шахты приостановлена, однако все системы вентиляции и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Причины произошедшего устанавливаются.