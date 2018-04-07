В Кузбассе произошло новое ЧП

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Источник: в Кузбассе из шахты эвакуируют горняков в связи с задымлением 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кемеровской области из шахты имени Ленина в Междуреченске эвакуируют горняков в связи с задымлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На поверхность выводят 69 горнорабочих. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил представитель экстренных служб.
По его словам, задымление произошло в выработанном пространстве на глубине 320 м.
Он добавил, что работа шахты приостановлена, однако все системы вентиляции и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее Newinform сообщал, что в Иркутске при обрушении траншеи погибли двое рабочих.
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