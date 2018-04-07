Полиция уточнила число жертв атаки в Германии

Грузовиком, въехавшим в толпу людей, управлял гражданин Германии

В полиции Германии уточнили число погибших при наезде грузовика на толпу людей в Мюнстере. Как заявил глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, жертвами атаки стали два человека.

Третьим погибшим стал сам водитель грузовика, протаранившего людей, который совершил самоубийство после происшествия, сообщает Suddeutsche Zeitung.

По разным данным, раненых может быть от 30 до 50, шесть человек находятся в критическом состоянии.

Также Ройль подтвердил информацию, появившуюся в СМИ, что злоумышленник является гражданином Германии.

Ранее сообщалось, что наезд на людей совершил психически нездоровый мужчина 1969 года рождения, и, по всей видимости, атака не имеет под собой террористической подоплеки.