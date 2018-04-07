Ещё
Полиция уточнила число жертв атаки в Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция уточнила число жертв атаки в Германии 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: dpa / Globallookpress
Грузовиком, въехавшим в толпу людей, управлял гражданин Германии.
В полиции Германии уточнили число погибших при наезде грузовика на толпу людей в Мюнстере. Как заявил глава МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль, жертвами атаки стали два человека.
Третьим погибшим стал сам водитель грузовика, протаранившего людей, который совершил самоубийство после происшествия, сообщает Suddeutsche Zeitung.
По разным данным, раненых может быть от 30 до 50, шесть человек находятся в критическом состоянии.
Также Ройль подтвердил информацию, появившуюся в СМИ, что злоумышленник является гражданином Германии.
Ранее сообщалось, что наезд на людей совершил психически нездоровый мужчина 1969 года рождения, и, по всей видимости, атака не имеет под собой террористической подоплеки.
ТК «Звезда»: последние новости
В Норвегии звук сирены приняли за сигнал о начале войны с Россией Экипаж российского судна «Норд» заблокировали в украинском пункте пропуска Опубликован момент, когда сухогруз врезается в особняк 18 века
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны России выступило с заявлением409
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей695
В Москве загорелся многоэтажный дом18
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде136
Сын Яковлевой попал в психушку170
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение