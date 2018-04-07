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В США разбился военный вертолет
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В США при крушении вертолёта погибли два человека 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Американский военный вертолёт AH-64E Apache разбился недалеко от базы Форт Кэмпбэлл в штате Кентукки, погибли двое военных.
Об этом сообщается в Facebook базы.
Как отмечается, вертолёт осуществлял тренировочный полёт.
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