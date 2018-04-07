В США разбился военный вертолет

В США при крушении вертолёта погибли два человека

Американский военный вертолёт AH-64E Apache разбился недалеко от базы Форт Кэмпбэлл в штате Кентукки, погибли двое военных. Об этом сообщается в Facebook базы. Как отмечается, вертолёт осуществлял тренировочный полёт.