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В США разбился военный вертолет
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В США при крушении вертолёта погибли два человека
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
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Американский военный вертолёт AH-64E Apache разбился недалеко от базы Форт Кэмпбэлл в штате Кентукки, погибли двое военных.
Об этом сообщается в Facebook базы.
Как отмечается, вертолёт осуществлял тренировочный полёт.
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