Грузовик-убийца смял людей в кафе

Грузовик-убийца смял людей в летнем кафе в Германии: Фото и видео с места ЧП

В немецком городе Мюнстер грузовик в летел в посетителей летнего кафе. Погибли трое.

По предварительным данным, около 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Полиция рассматривает в качестве основной версии ЧП теракт.

"Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции, мертв. Он покончил с собой", — пишет издание Focus. По другой информации, водитель грузовика был застрелен. Официального подтверждения этим данным пока нет.

Центр Мюнстера после инцидент перекрыт. Над местом происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.