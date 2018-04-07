Грузовик-убийца смял людей в кафе

В немецком городе Мюнстер грузовик в летел в посетителей летнего кафе. Погибли трое.
По предварительным данным, около 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Полиция рассматривает в качестве основной версии ЧП теракт.
"Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции, мертв. Он покончил с собой", — пишет издание Focus. По другой информации, водитель грузовика был застрелен. Официального подтверждения этим данным пока нет.
Центр Мюнстера после инцидент перекрыт. Над местом происшествия кружит полицейский вертолет, правоохранители ищут взрывчатку.
#Allemagne Des morts et des blessés ont été rapportées après qu'1 van ait percuté la foule à #Munster, dans l'ouest du pays#Germany #Deutschland pic.twitter.com/nNYisHuLLt— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 7 апреля 2018 г.
Правительство Германии выразило соболезнования пострадавшим в теракте в Мюнстере. Пока не известно есть ли среди получивших травмы иностранные граждане.