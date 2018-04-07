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В Индии экстренно сел российский самолёт
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СМИ: В Индии совершил экстренную посадку российский самолёт с 345 пассажирами 

RT на русском 14 минут назад
Фото: РИА Новости
В индийском Дели в международном аэропорту имени Индиры Ганди совершил экстренную посадку российский самолёт, на борту которого находились 345 пассажиров. Об этом информирует телеканал NDTV.
По данным телеканала, причиной посадки стал технический сбой, никто из пассажиров не пострадал.
Отмечается, что самолёт выполнял рейс из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта, вскоре после посадки воздушного судна на место прибыли пожарные расчёты и машины скорой помощи. По его словам, на борту не было ни возгорания, ни пострадавших.
В посольстве России в Индии заявили, что к ним не поступала информация об инциденте.
«Официально никаких данных об этом к нам пока не поступало», — сказал второй секретарь российской дипмиссии Артур Гербст.
Ранее стало известно, что в петербургском аэропорту Пулково приземлился пассажирский самолёт с неисправным шасси.
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