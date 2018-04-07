Ещё
Скрипаль может говорить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скрипаль может говорить 

Рамблер 1 час назад
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в сознании и может говорить, сообщает телеканал Sky News.
Восстановление Скрипаля и его дочери Юлии дает надежду на то, что они помогут офицерам, расследующим эту историю.
«Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает», — рассказал ведущий телеканала.
В пятницу выяснилось, что Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и «хорошо реагирует на лечение» в районной больнице Солсбери, более чем через месяц после того, как он и его дочь были обнаружены без сознания. Оба боролись за свою жизнь после того, как подверглись воздействию «Новичка», вещества, предназначенного для нанесения «непоправимого» ущерба организму.
Главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшар считает преждевременными разговоры о том, когда именно оба пациента будут выписаны из клиники, но вместе с тем отмечает, что их состояние быстро улучшается.
Недавно стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя. Она назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку».
«Я очнулась неделю назад. Силы прибывают с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные добрые слова, которые я получила», — сообщила она в заявлении, которое опубликовано на сайте Скотланд-Ярда.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар94
Познер высказался о действиях США в адрес РФ24
Атаковавшие Россию хакеры оставили послание60
Россия направила ноту Британии64
Белоруссия «отделилась» от России627
Видео
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
00:39
На рынке в Чите произошёл крупный пожар
Происшествия Катастрофы
00:28
Сирия подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
03:21
Высказывание Козловского о россиянах разделило страну
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение