Скрипаль может говорить

Восстановление Скрипаля и его дочери Юлии дает надежду на то, что они помогут офицерам, расследующим эту историю.

«Полиция вскоре сможет переговорить с человеком, находящимся в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший русский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, находится в сознании и разговаривает», — рассказал ведущий телеканала.

В пятницу выяснилось, что Скрипаль больше не находится в критическом состоянии и «хорошо реагирует на лечение» в районной больнице Солсбери, более чем через месяц после того, как он и его дочь были обнаружены без сознания. Оба боролись за свою жизнь после того, как подверглись воздействию «Новичка», вещества, предназначенного для нанесения «непоправимого» ущерба организму.

Главврач больницы городского округа Солсбери Кристин Бланшар считает преждевременными разговоры о том, когда именно оба пациента будут выписаны из клиники, но вместе с тем отмечает, что их состояние быстро улучшается.

Недавно стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя. Она назвала инцидент в Солсбери «сбивающим с толку».

«Я очнулась неделю назад. Силы прибывают с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные добрые слова, которые я получила», — сообщила она в заявлении, которое опубликовано на сайте Скотланд-Ярда.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери.