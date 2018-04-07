При посадке рейса Петербург-Ереван случилось ЧП

На борту самолета Санкт-Петербург — Ереван скончался гражданин России

Гражданин России Артак Ванецян в субботу скончался от сердечного приступа на борту самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга Ереван . Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации Армении Сатеник Ованнисян.

"39-летний гражданин России, армянин по национальности, Артак Ванецян умер в 10:45 по местному времени (9:45 мск — прим. ТАСС) от сердечного приступа в самолете, выполнявшем рейс Санкт-Петербург — Ереван. Трагический инцидент произошел при приземлении в ереванском международном аэропорту Звартноц", — отметила Ованнисян.

Пресс-секретарь армянского ведомства также добавила, что экипаж самолета и находившийся в числе пассажиров врач пытались спасти жизнь мужчины, но у Ванецяна были "очень серьезные проблемы со здоровьем".