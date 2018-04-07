«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине

На судью в деле капитана судна «Норд» оказывали давление, заявил адвокат

На судью, который оставил под стражей капитана рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, оказывали колоссальное давление, также под давлением находятся оперативники СБУ прокуратуры , заявил адвокат Дмитрий Щербина

Херсонский городской суд в пятницу избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 35 тысяч рублей. Ему инкриминируют нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли залог, но получить подтверждение, что средства ушли на казначейский счет, не смогли.

"Принимая решение о содержании под стражей Владимира Горбенко, судья действовал не как представитель судебной власти, а как оперативник, который исполняет приказ. Если бы он руководствовался законом, то отпустил бы моего клиента. Потому что капитану "Норда" вменяют преступления средней тяжести. Прокурор однозначно заявил, что мой клиент от следствия не укрывался и не препятствовал следственным действиям. В такой ситуации в принципе не предусмотрено содержания под стражей. То, что произошло, выходит за все мыслимые рамки. Это даже не произвол. Это диктатура", — сказал РИА Новости Щербина.

По его словам, судья, представители СБУ и прокуратуры до и во время заседания вели себя неестественно.

"Поверьте, я много работал с сотрудниками правоохранительных органов и прекрасно знаю, как они ведут себя в похожих ситуациях. На заседании по "Норду" их поведение выбивалось из всех привычных норм. Даже на оперативниках СБУ, привыкших быть хозяевами положения в любой ситуации, не было лица. Я давно не видел таких перепуганных силовиков", — сказал Щербина.

По словам защитника, судья, который большую часть заседания явно демонстрировал согласие с позицией адвокатов, под конец удалился в совещательную комнату. А когда вышел, резко поменял свое решение.

"После совещательной комнаты к нам вышел эмоционально другой человек. Разница в поведении была очевидна всем присутствующим. Я не знаю, что произошло за время перерыва, но это "что-то" заставило судью кардинально поменять свое мнение и принять противоправное решение. Был подавлен и старался как можно быстрее завершить заседание", — сказал адвокат.

По его мнению, в ближайшие дни следует ожидать новых провокаций со стороны силовиков, поскольку дело полностью ушло в политическую плоскость, а значит, соблюдать законы никто не будет.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и грозит до пяти лет лишения свободы.