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Сирия подверглась ракетному обстрелу
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Источник сообщил о ракетном обстреле центра Дамаска 

РИА Новости 1 час назад
Ракетному обстрелу в субботу подверглась площадь Омейядов и район, где раньше располагалось представительство РИА Новости, пять человек погибли и 30 получили ранения, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.
В настоящее время представительство РИА Новости находится в правительственном квартале Абу-Руммане.
"Снаряд разорвался недалеко от бывшего представительства РИА Новости в центре Дамаска и еще несколько ракет разорвались на площади Омейядов. По данным медиков, пять человек погибли и 30 ранены", — рассказал собеседник агентства.
По словам сирийских военных, обстрел ведут боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума в Восточной Гуте.
В пятницу вечером террористы в Думе нарушили достигнутые при посредничестве с РФ договоренности с армией САР, открыв огонь по гуманитарному коридору в Мухайям Аль-Вафедине, по центру Дамаска и окраинам сирийской столицы.
Сирийская авиация в ответ нанесла серию ударов по огневым позициям террористов в городе Дума.
Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ и Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и их семьи, в начале недели последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам" в Джараблус.
В пятницу источники в службе безопасности Сирии сообщали о готовности к достижению окончательного соглашения и согласованию всех условий между армией Сирии и боевиками под гарантии России.
Однако открыв массированный обстрел по Дамаску, повлекший новые жертвы и отказ террористов передавать правительству похищенных и заключенных, боевики "Джейш аль-Ислам" тем самым сорвали перемирие и переговоры, последствием чего стало начало наземной операции правительственных войск с целью ликвидации террористов и освобождения пленных и мирных граждан.
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