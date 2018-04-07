В Пулково приземлился самолет с неисправным шасси

В аэропорту Пулково приземлился самолет с неисправной стойкой шасси

Самолет из Минска приземлился в Петербурге с неисправной стойкой шасси, сообщила в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Организована проверка безопасности на воздушном транспорте в связи с неисправностью воздушного судна авиакомпании "Белавиа" рейс Минск — Санкт-Петербург. По предварительной информации установлено, что 7 апреля около 00:05 после приземления в аэропорту Пулково указанного воздушного судна обнаружена неисправность передней стойки шасси", — сказали в пресс-службе.

В транспортной прокуратуре также отметили, что из-за этого 62 пассажиров вывели на посадку с рулежной дорожки. Пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме.