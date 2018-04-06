«Русские идут»

Напуганные воем сирены норвежцы подумали о войне с Россией

Жителей норвежского города Вадсе, расположенного недалеко от границы с Россией , напугал ночной вой сирены. "Многие подумали о восточном соседе. Некоторые ожидали худшего. Например, войны", — говорится в материале телерадиокомпании NRK.

Как передает РИА Новости, в местный оперативный центр поступило несколько звонков и сообщений от обеспокоенных граждан. Полиция связалась с представителями сил гражданской обороны, которые не смогли объяснить, почему в 23:50 по местному времени сработала сирена, отключили которую только через 15 минут.