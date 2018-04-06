Иностранец погиб при пожаре в хостеле в Тбилиси, трое пострадали

В результате пожара в Тбилиси погиб гражданин Иордании , три иностранных туриста пострадали. Инцидент произошел в хостеле утром в пятницу, сообщил «Интерфакс»

По словам заместителя главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Мамука Киримели, в доме в центре города находились только иностранные туристы.

К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. На месте было мобилизовано 13 пожарно-спасательных групп, сгорело примерно 200 квадратных метров площади на втором этаже и крыше здания. К сожалению, скончался мужчина в возрасте до 70 лет, повреждения получили три человека

— Мамук Киримели.

Одного туриста, получившего ожоги, госпитализировали, еще двоим — оказана помощь на месте. Киримели отметил, что огонь мог перекинуться на находящиеся рядом здания, однако пожарным удалось вовремя локализовать возгорание. По факту пожара возбуждено уголовное дело.