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Иностранец погиб при пожаре в хостеле в Тбилиси, трое пострадали
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Иностранец погиб при пожаре в хостеле в Тбилиси, трое пострадали 

360tv.ru 26 минут назад
В результате пожара в Тбилиси погиб гражданин Иордании, три иностранных туриста пострадали. Инцидент произошел в хостеле утром в пятницу, сообщил «Интерфакс».
По словам заместителя главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Мамука Киримели, в доме в центре города находились только иностранные туристы.
К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. На месте было мобилизовано 13 пожарно-спасательных групп, сгорело примерно 200 квадратных метров площади на втором этаже и крыше здания. К сожалению, скончался мужчина в возрасте до 70 лет, повреждения получили три человека
— Мамук Киримели.
Одного туриста, получившего ожоги, госпитализировали, еще двоим — оказана помощь на месте. Киримели отметил, что огонь мог перекинуться на находящиеся рядом здания, однако пожарным удалось вовремя локализовать возгорание. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
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