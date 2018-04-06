Женщина пыталась продать сына в Москве

В Москве жительница Казахстана пыталась продать сына за 20 тысяч долларов

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении жительницы республики Казахстан , которая подозревается в продаже своего ребенка за 20 тысяч долларов, сообщает пресс-служба столичного главка СК.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней женщины. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, г, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми)", — говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2017 году, находясь в городе Алма-Ата, разместила в социальных сетях объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения за 20 тысяч долларов. В апреле 2018 года женщина приехала в Москву, чтобы передать младенца покупателям.

Как сообщается, в их роли выступили полицейские, при них женщина написала отказ от ребенка и отдала его покупателю. Подозреваемая была задержана при передаче ей денег полицейскими.

Сейчас мальчик помещен в дом ребенка, следователи намерены запросить данные о местонахождении родственников фигурантки и отца ребенка, добавили в СК.