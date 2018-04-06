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Женщина пыталась продать сына в Москве
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В Москве жительница Казахстана пыталась продать сына за 20 тысяч долларов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Fotolia / haveseen
Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении жительницы республики Казахстан, которая подозревается в продаже своего ребенка за 20 тысяч долларов, сообщает пресс-служба столичного главка СК.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней женщины. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, г, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми)", — говорится в сообщении.
Санкция этой статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, в 2017 году, находясь в городе Алма-Ата, разместила в социальных сетях объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения за 20 тысяч долларов. В апреле 2018 года женщина приехала в Москву, чтобы передать младенца покупателям.
Как сообщается, в их роли выступили полицейские, при них женщина написала отказ от ребенка и отдала его покупателю. Подозреваемая была задержана при передаче ей денег полицейскими.
Сейчас мальчик помещен в дом ребенка, следователи намерены запросить данные о местонахождении родственников фигурантки и отца ребенка, добавили в СК.
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