На Facebook, Google и Twitter подали в суд

Выжившие при стрельбе в Орландо подали иск против Twitter, Facebook и Google

Выжившие при стрельбе в гей-клубе Pulse в американском городе Орландо в июне 2016 года, во время которой погибли 49 человек, подали в суд на компании Facebook, Twitter и Google Как пишет Orlando Sentinel, 16 подавших иск обвиняют эти технологические компании в распространении пропаганды террористической группировки «Исламское государство» *. По их мнению, компании допустили на своих платформах публикацию экстремистского контента боевиков ИГ, что привело к нападению подозреваемого Омара Матина на ночной клуб. «Если бы не посты ИГ в социальных сетях, Матин не осуществил бы атаку в Орландо», — отмечается в иске. 12 июня 2016 года в городе Орландо американского штата Флорида 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse, убив из автоматической винтовки и пистолета 49 человек. 53 посетителя клуба получили ранения. Нападавший был ликвидирован полицией в ходе штурма. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.