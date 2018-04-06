«Когда прибыли на место, полздания просто не было»

25 лет назад на Сибирском химическом комбинате произошел взрыв, вызвавший выброс плутония и урана. К каким последствиям это привело и благодаря чему удалось избежать катастрофы, рассказывает «Газета.Ru»

Сибирский химический комбинат был создан в начале 1950-х годов в Томской области , в городе Северске . С 1961 года действовал радиохимический завод, занимавшийся выделением плутония из облученных блоков урана и очисткой урана и плутония от примесей.

Одним из этапов работы была подготовка блоков урана к выделению плутония. Для этого они помещались в аппарат, который представлял собой стальную емкость высотой 6,3 м и диаметром 2,8 м, установленную в каньоне и окруженную бетонной стеной толщиной более метра.

6 апреля 1993 года в 12:40-13:00 одна бригада на заводе сдала смену, и за работу принялась другая. Около 12:50 операторы сообщили дежурному инженеру-технологу, что в аппарате поднимается давление. После проверки выяснилось, что оно поднялось до двух атмосфер. Инженер-технолог велел сбросить давление через смежные аппараты по технологическим линиям, но это не дало заметного результата. В 12:55 давление в аппарате поднялось до пяти атмосфер и продолжало расти. Толщина стенок емкости аппарата была рассчитана на 14 атмосфер.

К 12:58 давление достигло 18-20 атмосфер. Затем аппарат не выдержал. Произошел взрыв. К этому моменту в аппарате находилось почти 9000 кг урана и полкило плутония.

«Когда прибыли на место, был шок, потому что полздания просто не было. Развалилось по вертикали почти пополам: одна часть выстояла, а другая лежала прямо на дороге. Горела кровля, дым шел со стороны ворот железнодорожного въезда. Нам была поставлена задача идти туда, там горел большой мусорный бак», — вспоминал пожарный Олег Власюк.

При взрыве значительная часть плутония и других радиоактивных веществ была выброшена в атмосферу через разрушенные стенки и крышу емкости, крышу и окна цеха, штатную вентиляционную систему. Сразу после взрыва люди в цеху были оповещены сиреной, надели респираторы «Лепесток» и были выведены из здания; персонал, не задействованный непосредственно в ликвидации аварии, был эвакуирован.

Очаги пожара на крыше и в аппаратном зале пожарные ликвидировали за 10 минут. Плиты перекрытия каньона, в котором находился аппарат, оказались сдвинуты, потолок аппаратного зала разрушен. Краска на стенах пошла пузырями, что указывало на взрыв парогазовой смеси.

Кроме этого, были уничтожены проводящие коммуникации и электроарматура приборов и освещения, пострадала система отопления, оказались выбиты шлакоблоки и оконные проемы в нескольких местах аппаратного зала.

Авария привела к радиоактивному загрязнению производственных помещений, соседних промышленных площадок на северо-востоке, сельхозугодий предприятия «Сибиряк». Радиоактивный шлейф протянулся на 8 км.

Как установили специалисты, давление в аппарате повысилось из-за несоблюдения режимов перемешивания растворов и сдувки газов из аппарата. Произошла химическая реакция между органическим содержимым и азотной кислотой. Кроме того, в аппарате находился растворитель с высоким содержанием циклических парафинов, что привело к накоплению химических соединений, более активно реагирующих с азотной кислотой. Температура в верхней части аппарата была существенно выше, чем в нижней — необратимый характер химической реакции был бы невозможен при температуре ниже 70 °C, как того требует регламент.

Северск и Томск от масштабного радиоактивного загрязнения спасла погода, считал Власюк.

«Ветер был от реки, снег, дождь, все махом прибило… Если бы нет, возможно, накрыло бы город. Чернобыль тогда еще жил в умах, поэтому страх был», — вспоминал он.

И действительно, в момент взрыва дул юго-западный ветер и шел снег. Он захватил часть выброшенных радионуклидов и заставил их осесть в окрестностях завода. На пути выброса было лишь два небольших населенных пункта, уровень радиоактивного загрязнения в которых не требовал отселения. К сентябрю интенсивность излучения упала до фоновых значений.

Всего в результате аварии радиоактивному облучению подверглись 1946 человек, из них 1920 ликвидаторов. 10 человек получили годовую допустимую дозу облучения в нормальных условиях (5 бэр), но предел допустимого разового облучения персонала — 25 бэр — превышен не был.

По Международной шкале ядерных событий инциденту был присвоен, по разным данным, уровень 3 (серьезный инцидент с пренебрежительно малым выбросом и несмертельными эффектами) или 4 (авария с локальными последствиями, минимальным выбросом и возможными единичными смертельными случаями). Для сравнения, авария на ПО «Маяк» получила 6 уровень, а авария на Чернобыльской АЭС — 7, максимальный.