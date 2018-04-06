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В Брянске арестовали напавшего на инкассаторов студента
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В Брянске арестовали студента, напавшего на инкассаторов с битой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арестован 19-летний студент, напавший с битой на инкассаторов в Брянске и забравший более 1 миллиона рублей, на эти деньги он купил себе машину, сообщает в пятницу МВД РФ.
Нападение произошло на проспекте Станке Димитрова. По данным полиции, молодой человек избил инкассатора битой и забрал более 1 миллиона рублей. Полиция возбудила дело о разбое, за который предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
"Полицейскими установлена личность подозреваемого, после чего ранее несудимый 19-летний учащийся одного из брянских техникумов был задержан. По предварительным данным, он в течение нескольких недель тщательно планировал нападение, наблюдая за действиями инкассаторов и маршрутами их передвижения", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, на похищенные деньги молодой человек приобрел подержанный автомобиль престижной модели за 800 тысяч рублей. Машину во время обыска изъяли.
В отношении студента избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления.
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