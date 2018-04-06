Мужчину зарезали в квартире в Отрадном

По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливается личность подозреваемого. Тело направили в морг.

Агентство «Москва»: последние новости

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