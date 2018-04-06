В Нижнем Новгороде загорелся склад

На складе в Нижнем Новгороде произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м

Пожар произошел на складе в Нижнем Новгороде, ему присвоен третий номер сложности, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах. "На складе дерева произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м. Ему присвоен третий номер сложности", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что существует угроза распространения огня на весь склад, площадь которого составляет 4 тыс. кв. м. "По уточненным данным, площадь пожара составила 300 кв. м, горит кровля 1-этажного кирпичного здания. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что склад принадлежит ЗАО "Деревообрабатывающий комбинат №78". ГУ МЧС РФ по Нижегородской области ТАСС подтвердили факт пожара. По данным ведомства, в тушении участвуют 80 пожарных, в распоряжении которых 20 единиц техники.