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В Нижнем Новгороде загорелся склад
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На складе в Нижнем Новгороде произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м 

ТАСС 13 минут назад
Фото: ТАСС
Пожар произошел на складе в Нижнем Новгороде, ему присвоен третий номер сложности, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.
"На складе дерева произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м. Ему присвоен третий номер сложности", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что существует угроза распространения огня на весь склад, площадь которого составляет 4 тыс. кв. м.
"По уточненным данным, площадь пожара составила 300 кв. м, горит кровля 1-этажного кирпичного здания. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что склад принадлежит ЗАО "Деревообрабатывающий комбинат №78".
В ГУ МЧС РФ по Нижегородской области ТАСС подтвердили факт пожара. По данным ведомства, в тушении участвуют 80 пожарных, в распоряжении которых 20 единиц техники.
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