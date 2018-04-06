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Бывший инкассатор пожил как миллионер и попался
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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Бывший инкассатор пожил как миллионер и попался 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Андрей Коршунов / «Коммерсантъ»
В Самаре подозреваемый в присвоении и растрате миллиона рублей бывший инкассатор сознался в содеянном и рассказал полицейским о том, как распорядился полученными средствами, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
«Часть денег он потратил на покупку автомобиля, сотовых телефонов, акустическую систему и прочие вещи», — отметили в полиции.
Оставшиеся 300 тысяч у подозреваемого изъяли при обыске.
Пропажу сейф-пакета, в котором лежали 200 купюр по пять тысяч рублей, сотрудники одного самарских банков заметили в марте при проведении внутренней проверки. Выяснилось, что перед этим один из инкассаторов написал заявление об увольнении. Сотрудникам финансового учреждения не удалось самостоятельно найти этого человека, и они обратились в полицию.
Мужчину разыскали и задержали. По факту произошедшего расследуется уголовное дело по части 3 статьи 160 УК. Фигуранту грозит до шести лет заключения.
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