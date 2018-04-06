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В Новосибирске ищут живодера, изувечившего собаку ножом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Alexandr Blinov
Полицейские после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой, которую нашли на улице с воткнутым в голову ножом, сообщает в пятницу прокуратура Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что прокурорская проверка была проведена после мониторинга СМИ: на одном из новостных региональных сайтов была размещена информация о найденной собаке с ножевыми ранениями.
"Проверкой установлено, что 22 января 2017 года во дворе домов в Дзержинском районе Новосибирска жители домов обнаружили собаку с ножевыми ранениями. У собаки торчал нож из глаза, были порезаны бок и голова", — говорится в сообщении.
В итоге прокурор Дзержинского района Новосибирска направил материалы проверки в полицию, а дознаватель возбудил уголовное дело в отношении неустановленного пока лица по статье "жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его увечье), проводится расследование.
Прокуратура намерена контролировать ход и результаты расследования. По данным местных СМИ, собака выжила и обрела новых хозяев.
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