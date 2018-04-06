У Минобороны украли миллионы для развития ГЛОНАСС

Следственный комитет России расследует крупное хищение средств Минобороны , выделенных на создание наземного сегмента комплекса ГЛОНАСС. Ущерб от махинации оценивается более чем в 84 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, речь идет о госконтракте, заключенном 19 декабря 2012 года Минобороны с АО «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» . Общая сумма контракта на проведение опытно-конструкторских работ по развитию «наземного сегмента космического комплекса системы ГЛОНАСС» составляет 12,5 миллиарда рублей. Организация среди прочего должна была собрать и передать министерству «унифицированный цифровой приемник», который собирались установить на наземной станции контроля и управления.

Следователи установили, что к исполнению заказа были привлечены сотрудники «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» и научного центра прикладной электродинамики, а также сотрудники компаний из Санкт-Петербурга — «НПЦ Штандарт» и «Эпсилон». В 2014 году, по данным следствия, они вступили в сговор с целью хищения средств, выделенных на реализацию проекта.

В 2015 году подозреваемые, предположительно, заключили договоры о покупке у компании «Эпсилон» 200 микросхем для унифицированного цифрового приемника. За них заплатили 84,87 миллиона рублей. При этом, по данным следствия, реальная стоимость одной микросхемы составляет менее 500 рублей. Детали в итоге были использованы в оборудовании станции контроля. В правоохранительных полагают, что вырученные за поставку деньги были переведены на счета фирм, подконтрольных предполагаемым участникам хищений.

Источник газеты не исключает, что в деле могут появиться новые эпизоды, а сумма предполагаемого ущерба — возрасти.

Это не первое уголовное дело, связанное с ГЛОНАСС. В конце 2017 года руководство завода ракетно-космического приборостроения АО «Российские космические системы» и руководство компании «Меркурий» осудили за хищение 400 миллионов рублей, выделенных на постройку спутников «Глонасс-М».