Псевдогазовщики раскинули сети по всей стране

Мошенники под видом газовщиков атакуют пенсионеров

В квартиры москвичей приходят люди, представляются сотрудниками газовых служб и предлагают приобрести дорогое оборудование. В случае отказа грозятся даже отключить плиту

Лжегазовщики атакуют московских пенсионеров. Под видом сотрудников газовых служб они предлагают купить доверчивым людям разные приборы, которые якобы должны обеспечить их безопасность. В случае отказа грозят даже отключить плиту.

«Мосгаз» называет их не иначе как мошенниками и говорит, что в последнее время они стали гораздо хитрее. Чтобы ввести в заблуждение людей, специально делают свои визиты во время официальных обходов «Мосгаза».

Схема работы лжегазовщиков выглядит так: сначала вам на телефон звонит операционистка, называет ваши имя и фамилию, номер квартиры, сообщает, что скоро будет проводиться проверка газовой безопасности. Причем говорит она очень уверенным тоном: создается ощущение, что вам звонит «Мосгаз», рассказывают пенсионеры. Затем приходит приятный молодой человек в серо-синей рабочей форме. Он показывает удостоверение некой компании, в названии обязательно есть слово «газ». Как правило, это аббревиатура — так любят себя называть разного рода госучреждения.

Пенсионерка Татьяна Линева тоже подумала, что к ней пришел сотрудник «Мосгаза»:

«Вытаскивает какую-то коробочку, показывает: вот так вот у вас тут будет стоять. Вот если там чего-то такое, подносит к ней зажигалку, у нее что-том там запищит, замигает и так далее. Какая-то, думаю, дурацкая коробочка. Меня это уже стало настораживать. Тем не менее, говорю: какие-то документы на это есть? Он вытаскивает, а я обратила внимание, что там ИП. Я говорю: вы не «Мосгаз»? Вы пришли, что называется, с таким видом, что я думала, вы из «Мосгаза», а тут у вас какое-то ИП».

Представитель фирмы обманывал пенсионерку. Он говорил ей, что постановлением правительства с мая газоуловители обяжут установить всех без исключения, их стоимость 20 тысяч рублей, но ей, как льготнице, по словам молодого человека, полагалась скидка. Сомнительный прибор Татьяне Линевой предлагали купить за 7 тысяч рублей. Деньги за ненужный товар вернуть довольно непросто, скорее всего, придется судиться, при этом обязательно нужно предоставить доказательства: подписанные документы, чеки на оплату товара. Часто людям продают приборы без них.

Доказать факт мошенничества практически нереально, объясняет председатель общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков

«Подобного рода уловки, когда потребителя необоснованно запугивают ущербом для здоровья, который они для себя наносят, если не приобретут тот или иной товар, конечно, можно квалифицировать как признаки мошенничества. Естественно, здесь нужно добиваться только привлечения к уголовной ответственности, но чисто российская специфика: наши правоохранительные органы такого рода дела возбуждают крайне редко, крайне неохотно».

Действительно, люди покупают все эти ненужные приборы самостоятельно. Полиция не видит здесь состава преступления, но, может, стоит заинтересоваться хотя бы тем, откуда у этих продавцов базы данных жильцов? Это уже, как минимум, нарушение закона о персональных данных.

Пока война с газовщиками идет в информационном поле. Исполнительный директор ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» Вера Москвина предупреждает: всегда о коммунальных работах, а о газовых тем более, владельцы квартир извещаются заранее. У каждого мастера должен быть бейдж, где написано имя, фамилия, а главное компания — «Мосгаз».

«Только специализированные организации, только сотрудники этих организаций, которые имеют специальные допуски, которые прошли специальное обучение. Даже управляющая компания не имеет право заключать субподрядные работы, с кем ей захочется. Только с определенной категорией подготовленных специалистов и фирм. Это исключено, понимаете? Здесь какие-то мошенники заходят к трубе, там что-то перекрывают, что-то вставляют. Кто они? Какая у них квалификация? Что они умеют?»