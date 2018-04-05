Суд арестовал деньги совладельцев группы «Сумма» Магомедовых, изъятые у них в ходе обысков

Тверской суд Москвы арестовал денежные средства совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в хищении 2,5 млрд руб. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Судом был наложен обеспечительный арест на денежные средства М. Магомедова и З. Магомедова, изъятые в ходе обысков", — сказала она, не уточнив сумму арестованных денежных средств.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал до 30 мая Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, а также экс-главу компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артура Максидова. Их подозревают в хищении и организации преступного сообщества. Все трое вину не признают.

Кроме того, через венчурный фонд Caspian VC Магомедов инвестирует в Hyperloop One — компанию, которая работает над проектом сверхскоростного поезда Hyperloop.