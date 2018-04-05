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Суд арестовал деньги совладельцев группы «Сумма»
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Суд арестовал деньги совладельцев группы «Сумма» Магомедовых, изъятые у них в ходе обысков 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Тверской суд Москвы арестовал денежные средства совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в хищении 2,5 млрд руб. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
"Судом был наложен обеспечительный арест на денежные средства М. Магомедова и З. Магомедова, изъятые в ходе обысков", — сказала она, не уточнив сумму арестованных денежных средств.
Тверской суд Москвы 31 марта арестовал до 30 мая Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, а также экс-главу компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артура Максидова. Их подозревают в хищении и организации преступного сообщества. Все трое вину не признают.
Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в $1,4 млрд Главным его активом является группа "Сумма", основной бизнес которой сосредоточен в транспортно-логистической сфере и нефтегазовом секторе: Новороссийский морской торговый порт (25,05% акций), судоходная компания Fesco (головная компания — "Дальневосточное морское пароходство", 32,5%), контейнерный оператор "Трансконтейнер" (25,07%), Объединенная зерновая компания (50% минус одна акция), Якутская топливно-энергетическая компания (90%) и другие.
Кроме того, через венчурный фонд Caspian VC Магомедов инвестирует в Hyperloop One — компанию, которая работает над проектом сверхскоростного поезда Hyperloop.
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