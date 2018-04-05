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Пару сбило насмерть во время занятий любовью
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Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

Пару сбило насмерть во время занятий любовью 

Рамблер 3 часа назад
Влюблённая парочка в Китае занялась любовью на проезжей части, но их насмерть сбила машина.
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