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Названа причина гибели сотрудника ТЦ «Персей»
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Юлия Скрипаль заговорила
Юлия Скрипаль заговорила

Названа причина гибели сотрудника ТЦ «Персей» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник ТЦ «Персей для детей» погиб из-за травмы, которую он получил, пытаясь спастись от пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, мужчина попытался покинуть торговый центр через грузовой отсек. Там он упал и разбил голову.
Канал опубликовал видео, демонстрирующее следы крови на ступенях лестницы.
Пожар в здании, где расположен ТЦ «Персей для детей», начался днем 4 апреля. По данным МЧС, возгорание произошло на шестом этаже шестиэтажного центра. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.
Жертвой пожара стал сотрудник центра, пострадали шестеро спасателей. Около 20 человек были спасены из горевшего ТЦ, еще 600 были эвакуированы.
Глава столичного управления МЧС Илья Денисов заявлял, что погибший, скорее всего, перепутал направления эвакуационного выхода и побежал в противоположную сторону.
Источники СМИ назвала основной версией пожара короткое замыкание.
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