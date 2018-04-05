В Ставропольском крае упал вертолет

В четверг, 5 апреля, в Шпаковском районе Ставропольского края потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МЧС Олега Дегтярева.
По его словам, информации о пострадавших пока нет. По предварительным данным, пилот выжил. Возможную причину крушения Дегтярев не уточнил. К месту падению вертолета отправились экстренные службы.
По данным Telegram-канала Mash, речь идет о вертолете Ми-2, который упал во время обработки полей химикатами.
По информации Mash, у Ми-2 на высоте неожиданно заглох двигатель. Пилот попытался совершить посадку, но мягкое снижение осуществить не удалось. В итоге летчик пострадал, но выжил.
Источник ТАСС в экстренных службах подтвердил, что вертолет разбился во время сельскохозяйственных работ. По словам собеседника агентства, пилот был на борту один, он получил травмы.