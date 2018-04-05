В Ставропольском крае упал вертолет

В Ставропольском крае разбился Ми-2

В четверг, 5 апреля, в Шпаковском районе Ставропольского края потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МЧС Олега Дегтярева.

По его словам, информации о пострадавших пока нет. По предварительным данным, пилот выжил. Возможную причину крушения Дегтярев не уточнил. К месту падению вертолета отправились экстренные службы.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о вертолете Ми-2, который упал во время обработки полей химикатами.

По информации Mash, у Ми-2 на высоте неожиданно заглох двигатель. Пилот попытался совершить посадку, но мягкое снижение осуществить не удалось. В итоге летчик пострадал, но выжил.