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На Украине неизвестный бросил гранату в цех предприятия
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На Украине неизвестный бросил гранату в цех предприятия 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел на территории одного из предприятий в городе Черкассы на Украине, пострадавших нет, предположительно взорвалась граната, которую неизвестный бросил в цех через окно, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
По данным полиции, взрыв произошел около 03.00 (совпадает с мск), на место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехники.
"На месте происшествия было установлено, что вероятно взорвалась граната, которую злоумышленник бросил в середину через окно в один из цехов предприятия. Еще одну гранату, которая не взорвалась, изъяли на территории этого же цеха", — говорится в сообщении. При этом в полиции не уточнили, о каком именно предприятии идет речь.
Пострадавших в результате взрыва нет.
Возбуждено дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
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