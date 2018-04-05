В Эрмитаже началась эвакуация

В четверг, 5 апреля, в Эрмитаже объявили учебную тревогу и начали эвакуацию сотрудников и посетителей. Об этом сообщается на сайте музея.

Эвакуация началась в 11:00. В музее работали системы оповещения и управления эвакуацией, были автоматически разблокированы аварийные выходы.

Людей направляли к выходам из Зимнего дворца и в Новый Эрмитаж. Представители музея заверили, что после тренировки посетители смогут продолжить осмотр экспозиций.

«Пятый канал» опубликовал видеозапись эвакуации. Ролик демонстрирует, как людей выводят из здания и строят рядами на улице.