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В Эрмитаже началась эвакуация
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В Эрмитаже началась эвакуация 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
В четверг, 5 апреля, в Эрмитаже объявили учебную тревогу и начали эвакуацию сотрудников и посетителей. Об этом сообщается на сайте музея.
Эвакуация началась в 11:00. В музее работали системы оповещения и управления эвакуацией, были автоматически разблокированы аварийные выходы.
Людей направляли к выходам из Зимнего дворца и в Новый Эрмитаж. Представители музея заверили, что после тренировки посетители смогут продолжить осмотр экспозиций.
«Пятый канал» опубликовал видеозапись эвакуации. Ролик демонстрирует, как людей выводят из здания и строят рядами на улице.
По данным «Интерфакса», директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что по нормативам всех посетителей музея можно вывести за шесть минут. В Эрмитаже решили проверить, реально ли это.
 Ещё 14 источников 
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