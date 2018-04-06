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Родственники жертв пожара в Кемерове создали движение
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Родственники жертв пожара в Кемерове захотели власти 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: СК РФ / РИА Новости
Кемеровчанин Игорь Востриков, у которого во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли трое детей, жена и сестра, объявил о создании общественного движения под названием «Великая империя». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Мы создаем движение! #ВЕЛИКАЯРОССИЯ (наподобие ФБК Навального). Цель: вернуть власть народу! (Хотя у нас ее за всю историю не было). Когда нас будут миллионы, мы сможем влиять на власть!» — указал Востриков.
5 апреля в соцсети была создана одноименная группа, в которой лидером движения объявляется Востриков. На момент написания новости в нее вступили более 1,6 тысячи пользователей.
В сообществе сказано, что движение объединяет самых разных людей, которые готовы пожертвовать своими политическими взглядами и симпатиями ради объективности.
«Вы не обязаны во всем быть согласным с Игорем Востриковым. Вам не нужно как-то конкретно относиться к Путину лично, ЕР, системе. Майдан не планируется», — говорится в закрепленном сообщении.
Своей первой задачей движение ставит реформирование МЧС. В группе планируется вести дискуссии на эту тему, искать решения проблемы и способы коммуникации с чиновниками.
В конце марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал семьям погибших и пострадавших проверить действия пожарных во время пожара.
ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия следствия — неисправность проводки, в МЧС не исключили поджог. По делу арестованы семь человек.
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