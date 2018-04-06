Родственники жертв пожара в Кемерове создали движение

Родственники жертв пожара в Кемерове захотели власти

Кемеровчанин Игорь Востриков , у которого во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли трое детей, жена и сестра, объявил о создании общественного движения под названием «Великая империя». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы создаем движение! #ВЕЛИКАЯРОССИЯ (наподобие ФБК Навального). Цель: вернуть власть народу! (Хотя у нас ее за всю историю не было). Когда нас будут миллионы, мы сможем влиять на власть!» — указал Востриков.

5 апреля в соцсети была создана одноименная группа, в которой лидером движения объявляется Востриков. На момент написания новости в нее вступили более 1,6 тысячи пользователей.

В сообществе сказано, что движение объединяет самых разных людей, которые готовы пожертвовать своими политическими взглядами и симпатиями ради объективности.

«Вы не обязаны во всем быть согласным с Игорем Востриковым. Вам не нужно как-то конкретно относиться к Путину лично, ЕР, системе. Майдан не планируется», — говорится в закрепленном сообщении.

Своей первой задачей движение ставит реформирование МЧС . В группе планируется вести дискуссии на эту тему, искать решения проблемы и способы коммуникации с чиновниками.

ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Основная версия следствия — неисправность проводки, в МЧС не исключили поджог. По делу арестованы семь человек.