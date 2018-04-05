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На Украине из шахты эвакуировали горняков
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Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

На Украине из-за задымления на шахте эвакуировали горняков 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На шахте «Павлоградская» в Днерпопетровской области произошло задымление на шахте, были эвакуированы 175 горняков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу «ДТЭК Павлоградуголь».
«Сегодня ночью в третью смену на шахте Павлоградская одноименного шахтоуправления, в здании вспомогательного ствола на отметке «0», произошло задымление кабельной продукции. В связи с этим оперативно был введён план ликвидации аварий. Очаг возгорания был ликвидирован», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из шахты были выведены все находившиеся там 175 человек, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на Украине 240 горняков остались в шахте после отключения электричеств
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