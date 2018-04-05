В Красноярске депутата заподозрили в получении взятки

В Красноярске депутата заподозрили в получении крупной взятки

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Красноярского городского Совета депутатов Аркадия Волкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за общее покровительство, в крупном размере) … В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается опрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — сказал собеседник агентства.

По предварительной версии следствия, депутат для повышения имиджа на выборах в заксобрание Красноярского края организовал проект "Машина добрых дел депутат Аркадия Волкова" по оказанию помощи малоимущим, решению бытовых проблем, ремонту. Для того, чтобы работавшие в проекте сотрудники получали зарплату, в 2016 году он попросил гендиректора ОО "КрасТЭК" трудоустроить трех сотрудников. Взамен Волков пообещал компании покровительство, а в случае отказа — создавать препятствия в деятельности предприятия, организуя проверки контрольно-надзорных органов на основании депутатских запросов. Руководитель дал свое согласие и трудоустроил в феврале 2016 года двух сотрудников — бывшую помощницу депутата и его хорошего знакомого, а июне еще одного мужчину.