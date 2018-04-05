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В Красноярске депутата заподозрили в получении взятки
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В Красноярске депутата заподозрили в получении крупной взятки 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: © Fotolia / SemA
Депутат Красноярского горсовета Аркадий Волков задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили РИА Новости в управлении СК по Красноярскому краю
"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата Красноярского городского Совета депутатов Аркадия Волкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за общее покровительство, в крупном размере) … В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается опрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — сказал собеседник агентства.
По предварительной версии следствия, депутат для повышения имиджа на выборах в заксобрание Красноярского края организовал проект "Машина добрых дел депутат Аркадия Волкова" по оказанию помощи малоимущим, решению бытовых проблем, ремонту. Для того, чтобы работавшие в проекте сотрудники получали зарплату, в 2016 году он попросил гендиректора ОО "КрасТЭК" трудоустроить трех сотрудников. Взамен Волков пообещал компании покровительство, а в случае отказа — создавать препятствия в деятельности предприятия, организуя проверки контрольно-надзорных органов на основании депутатских запросов. Руководитель дал свое согласие и трудоустроил в феврале 2016 года двух сотрудников — бывшую помощницу депутата и его хорошего знакомого, а июне еще одного мужчину.
Всего сотрудникам было выплачены за год работы более 430 тысяч рублей. В июне 2016 года Волков, исполняя обязательства по покровительству, при обсуждении вопроса "О проекте схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года" выступил инициатором защиты интересов ООО "КрасТЭК" в части внесения изменений в указанный проект, позволяющий не исключать из схемы теплоснабжения города Красноярска одну из котельных ООО "КрасТЭК", которую в соответствии с проектом планировалось закрыть.
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