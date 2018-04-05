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На Украине загорелась Приднепровская ТЭС
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Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

На Украине загорелась Приднепровская ТЭС 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел на Приднепровской ТЭС в городе Днепр (бывший Днепропетровск), погибших и пострадавших нет, поврежден трансформатор, сообщила в четверг пресс-служба управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
По данным ведомства, пожар вспыхнул в четверг около 04.00 (совпадает с мск).
"Пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем поврежден металлический трансформатор тока типа ТФЗМ-330 общей площадью 15 квадратных метров. Пожар локализован в 04.43 и ликвидирован в 04.55", — говорится в сообщении.
По данным Госслужбы по ЧС, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Правоохранители устанавливают причины возгорания.
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