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В Южной Корее потерпел крушение военный самолет
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В Южной Корее потерпел крушение военный самолет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
В Южной Корее потерпел крушение военный самолет, передало в четверг агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.
Инцидент произошел в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто. Предполагается, что разбился истребитель.
Других подробностей пока нет.
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