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Росгвардеец случайно застрелился в тире
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Росгвардеец случайно застрелился в тире 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователи устанавливают обстоятельства гибели сотрудника Росгвардии в стрелковом тире города Ангарск Иркутской области. Об этом в четверг, 5 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено в помещении тира 4 апреля.
По предварительным данным, его смерть наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб.
В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
7 февраля сообщалось, что в Ингушетии был найден мертвым племянник главы республики Юнус‐Бека Евкурова Хасан Евкуров. Рядом с телом молодого человека с огнестрельным ранением головы было охотничье ружье. В аппарате руководителя регионапояснили, что он случайно смертельно ранил себя в голову во время чистки ружья.
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