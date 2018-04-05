Росгвардеец случайно застрелился в тире

По данным ведомства, тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено в помещении тира 4 апреля.

По предварительным данным, его смерть наступила в результате неосторожного обращения с оружием при проведении учебных стрельб.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.