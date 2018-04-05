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Массовая драка на стройке попала на видео
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Побоище рабочих на стройке в Краснодаре попало на видео 

Lenta.ru 1 час назад
На стройплощадке жилого комплекса «Тургенев» в Краснодаре произошла массовая драка с участием рабочих, сообщает «Юга.ру». Видео инцидента опубликовано на YouTube.
В полиции порталу заявили, что сообщений о драке в правоохранительные органы не поступало, но проверка назначена в связи с появлением в соцсетях видеозаписи. «На место для выяснения обстоятельств произошедшего направили сотрудников полиции», — рассказали в пресс-службе городского управления МВД.
Конфликт, по данным полиции, произошел 29 марта. К медикам никто из рабочих не обращался, все они отрицают свое участие в инциденте.
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