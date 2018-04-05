Ещё
В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.praga-praha.ru
Вечером 4 апреля в лаборатории, расположенной в пражском районе Беховице, произошла утечка цианида калия — сильнейшего неорганического яда. О происшествии сообщило Чешское радио.
В больницу доставили 25-летнего лаборанта, занимавшегося утилизацией использовавшихся при химических опытах компонентов. Среди них был и цианид калия, передает ТАСС. Состояние молодого человек не вызывает опасений у врачей.
Цианид калия не проник за пределы лаборатории. Утечка яда не создала угрозу для населения города.
Специальное подразделение пожарных провело стерилизацию помещения, в котором произошло ЧП. Специалисты работали в костюмах химзащиты.
Вести.Ru: последние новости
Под Лас-Вегасом разбился истребитель ВВС США Племянница Скрипаля: мне не дадут встретиться с Юлией В доме главы кемеровского МЧС проходит обыск
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение310
Австрия объяснила отказ высылать дипломатов РФ5
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Рудковская опозорила Плющенко32
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений314
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение