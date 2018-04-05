Ещё
Утечка сильнейшего яда произошла в Праге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Вечером 4 апреля в лаборатории, расположенной в пражском районе Беховице, произошла утечка цианида калия — сильнейшего неорганического яда. О происшествии сообщило Чешское радио.
В больницу доставили 25-летнего лаборанта, занимавшегося утилизацией использовавшихся при химических опытах компонентов. Среди них был и цианид калия, передает ТАСС. Состояние молодого человек не вызывает опасений у врачей.
Цианид калия не проник за пределы лаборатории. Утечка яда не создала угрозу для населения города.
Специальное подразделение пожарных провело стерилизацию помещения, в котором произошло ЧП. Специалисты работали в костюмах химзащиты.
Вести.Ru: последние новости
Посол РФ в Британии помог получить загранпаспорт племяннице Скрипаля В доме главы кемеровского МЧС проходит обыск Решение по делу Никулина в США отложили из-за его попыток сбежать
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции89
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»466
Российских олигархов ждет «сюрприз»419
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей41
В Бахрейне нашли нефтяной запас России66
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
00:30
Скандал перед «Евровидением»: Самойлову не пустили в музей
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение