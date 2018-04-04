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Экстрадированный в США Никулин пытался сбежать
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СМИ сообщили о попытке бегства Никулина, обвиняемого в США в хакерстве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Агентство Блумберг сообщило, что россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в РФ и США в хакерстве, пытался сбежать после экстрадиции в Америку из Чехии, судебное слушание об избрании ему меры пресечения отложено.
Никулин появился в среду в федеральном суде Сан-Франциско в наручниках. Как сообщил прокурор, 30 марта россиянин прошел медицинское обследование. Специалисты, проводившие исследование, описали его поведение как неуступчивое. По их данным, он вступал в физическое противостояние и пытался сбежать.
Как отмечает Блумберг, ранее предполагалось, что в среду в суде будет решен вопрос об избрании меры пресечения Никулину, однако впоследствии слушание было отложено на более поздний срок. Точная дата не называется, но, по данным агентства, оно состоится в апреле.
Никулин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Россиянин своей вины не признает. Также ордер на его арест был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов через платежную систему Webmoney.
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