Экстрадированный в США Никулин пытался сбежать

Агентство Блумберг сообщило, что россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в РФ и США в хакерстве, пытался сбежать после экстрадиции в Америку из Чехии, судебное слушание об избрании ему меры пресечения отложено.
Никулин появился в среду в федеральном суде Сан-Франциско в наручниках. Как сообщил прокурор, 30 марта россиянин прошел медицинское обследование. Специалисты, проводившие исследование, описали его поведение как неуступчивое. По их данным, он вступал в физическое противостояние и пытался сбежать.
Как отмечает Блумберг, ранее предполагалось, что в среду в суде будет решен вопрос об избрании меры пресечения Никулину, однако впоследствии слушание было отложено на более поздний срок. Точная дата не называется, но, по данным агентства, оно состоится в апреле.
Никулин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Россиянин своей вины не признает. Также ордер на его арест был выдан Коптевским районным судом Москвы по обвинению в краже 3450 долларов через платежную систему Webmoney.