Экстрадированный в США Никулин пытался сбежать

СМИ сообщили о попытке бегства Никулина, обвиняемого в США в хакерстве

Никулин появился в среду в федеральном суде Сан-Франциско в наручниках. Как сообщил прокурор, 30 марта россиянин прошел медицинское обследование. Специалисты, проводившие исследование, описали его поведение как неуступчивое. По их данным, он вступал в физическое противостояние и пытался сбежать.

Как отмечает Блумберг, ранее предполагалось, что в среду в суде будет решен вопрос об избрании меры пресечения Никулину, однако впоследствии слушание было отложено на более поздний срок. Точная дата не называется, но, по данным агентства, оно состоится в апреле.