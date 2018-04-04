Экипаж судна «Норд» привлечен к ответственности

Экипаж российского судна «Норд» привлечен на Украине к административной ответственности

"Восьмерым членам экипажа вынесен приговор. Дело еще одного члена экипажа — поварихи — было рассмотрено заочно 3 апреля. Ей также назначен штраф в виде 3,4 тысячи гривен (почти $130) плюс около 350 гривен сборов ($13). Почему раньше рассмотрено дело — не знаю, возможно, потому что женщина, потому что не матрос. Но она все время была на судне с ребятами, никуда не уходила, говорила, что ей нужно их кормить", — рассказала Шепелева.

Как уточнила представитель судовладельца, штраф для каждого моряка варьируется от 3 до 3,4 тысячи гривен ($114-130). Кроме того, экипажу разрешили покинуть судно, 10 апреля они должны явиться в Службу безопасности Украины и давать показания по уголовному делу, которое возбуждено против капитана.

Ранее Херсонский суд арестовал до 31 мая капитана "Норда" с возможностью внесения залога, который, по словам адвокатов они уже уплатили, но выйти на свободу он сможет не раньше вторника.

Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ — жителей Керчи . По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.