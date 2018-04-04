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Посетителей ТЦ в Петербурге эвакуировали
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Около 150 человек эвакуировали из торгового центра в Петербурге из-за трещины 

ТАСС 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 150 посетителей и сотрудников торгового центра "Клондайк" в Выборгском районе Петербурга эвакуировали из-за трещины на здании. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района, торговый центр закрыт, в ближайшее время специалисты проведут экспертизу.
"Около 150 человек эвакуировали днем в среду из торгового центра "Клондайк". В ближайшее время будет проведена экспертиза. Специалисты должны будут выяснить, что это за трещина", — сказали в пресс-службе.
В ГУ МЧС по Петербургу ТАСС сообщили, что в управление поступал вызов из торгового центра на 2-м Муринском проспекте.
Информация о пострадавших не поступала.
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