Выдвинута новая версия отравления Скрипалей

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Племянница Скрипаля выдвинула новую версию отравления 

BFM.RU 2 часа назад
Племянница Сергея Скрипаля Виктория сомневается, что они могли быть отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок». По мнению женщины, их симптомы были похожи на отравление рыбопродуктами. Об этом Виктория Скрипаль заявила в эфире российского Первого канала.
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«В этом доме, кроме Юлии и Сергея Викторовича, находились два кота и две морские свинки. Одного кота соседи видели выбегающим из дома. Если их травят газом «Новичок», то животные почему выжили?», — заявила племянница Скрипаля.
Ее также возмутил тот факт, что информация о заказе, сделанном Скрипалями в пиццерии, засекречена.
«Почему эта информация засекречена? Они что там ели какое-то блюдо, которое нельзя есть или оно запрещено в Англии? Первые признаки, когда их нашли, очень похожи на отравление рыбопродуктами», — считает Виктория Скрипаль.
Кроме того, женщина задалась вопросом, почему полицейский, контактировавший со Скрипалями, отравился неизвестным веществом, а девушка, которая нашла их первой, — нет.
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