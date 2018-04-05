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Экспертизу тел погибших при аварии Ан-148 отложили
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Экспертизу тел погибших в катастрофе Ан-148 отложили после пожара в Кемерове 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Родственникам погибших в феврале при падении самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 сообщили, что из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» экспертизу тел «отодвинут на неопределенный срок» из-за нехватки специалистов. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на мать погибшей жительницы Новосибирска Дарьи Толмасовой.
В первые дни после авиакатастрофы родным погибших обещали, что генетическую экспертизу останков проведут в максимально короткие сроки, однако прошло более 50 дней, и похоронить близких они не могут, рассказала Анна Толмасова. «Нам сказали, что придется ждать еще полгода, а то и год. Но это же невыносимо», — сказала она.
Как пояснил ей следователь, на данный момент идентифицированы все погибшие, но общий объем работ по опознанию выполнен только на 25 процентов. По словам Толмасовой, причина промедления в том, что мало кадров: в работе задействованы всего 9 московских специалистов. Кроме того, недавно ей сообщили, что экспертизу жертв февральской авиакатастрофы решили отложить, чтобы быстрее опознать погибших в кемеровском пожаре детей.
«Я понимаю, там погибли дети, там трагедия. Но и у нас погибли родные. И из-за не менее страшной трагедии. Не дай Бог случится еще одна беда — и мы вообще уйдем на третий план?» — возмутилась Толмасова. По ее словам, пока родственникам предложили хоронить погибших в результате авиакатастрофы по частям — по мере опознания останков.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» загорелся днем 25 марта. В результате погибли 41 ребенок и 23 взрослых.
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 Ещё 6 источников 
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