Подозреваемый в поджоге в Стокгольме задержан

Один человек задержан по подозрению в поджоге в многоэтажном здании, расположенном в центре Стокгольма, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.
Пожар произошел в среду в середине дня. По данным полиции, пожар начался, в частности, в посольстве Португалии, которое расположено в многоэтажном здании. Незначительно пострадали 14 человек.
"Задержан один человек, обоснованно подозреваемый в поджоге", — говорится в сообщении для прессы.
Ранее полиция сообщила, что в связи с инцидентом разыскивается светлокожий крепко сложенный человек ростом около двух метров в возрасте 50 лет.