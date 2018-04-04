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Подозреваемый в поджоге в Стокгольме задержан
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Полиция задержала подозреваемого в поджоге в центре Стокгольма 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: AFP 2018 / ТТ/Marcus Ericsson
Один человек задержан по подозрению в поджоге в многоэтажном здании, расположенном в центре Стокгольма, говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.
Пожар произошел в среду в середине дня. По данным полиции, пожар начался, в частности, в посольстве Португалии, которое расположено в многоэтажном здании. Незначительно пострадали 14 человек.
"Задержан один человек, обоснованно подозреваемый в поджоге", — говорится в сообщении для прессы.
Ранее полиция сообщила, что в связи с инцидентом разыскивается светлокожий крепко сложенный человек ростом около двух метров в возрасте 50 лет.
Как поясняется на сайте шведского телеканала SVT, в здании также расположены посольства Туниса и Аргентины, а также ресторан.
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