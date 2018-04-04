Подозреваемый в поджоге в Стокгольме задержан

Полиция задержала подозреваемого в поджоге в центре Стокгольма

Один человек задержан по подозрению в поджоге в многоэтажном здании, расположенном в центре Стокгольма , говорится в сообщении для прессы полиции Стокгольма.

Пожар произошел в среду в середине дня. По данным полиции, пожар начался, в частности, в посольстве Португалии , которое расположено в многоэтажном здании. Незначительно пострадали 14 человек.

"Задержан один человек, обоснованно подозреваемый в поджоге", — говорится в сообщении для прессы.

Ранее полиция сообщила, что в связи с инцидентом разыскивается светлокожий крепко сложенный человек ростом около двух метров в возрасте 50 лет.