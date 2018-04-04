В Москве горит ТЦ «Персей для детей» 

1/10 ТАСС уточняет, что возгорание произошло в ТЦ «Персей для детей», расположенном по адресу Малая Семеновская, дом 28, строение 19 ТАСС Фото:

2/10 На четвёртом этаже торгового центра «Персей для детей» произошёл пожар. Как сообщал источник, в результате происшествия пострадали два человека ТАСС Фото:

3/10 В результате пожара погиб один человек Фото: @mash.novosti

4/10 Пожару присвоили второй номер сложности из пяти возможных, сообщает Life РИА Новости Фото: