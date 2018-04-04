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В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
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В Москве горит ТЦ «Персей для детей» 

Рамблер 1 час назад
В среду, 4 апреля, на востоке Москвы произошел пожар в торговом центре «Персей для детей».
1/10  ТАСС уточняет, что возгорание произошло в ТЦ «Персей для детей», расположенном по адресу Малая Семеновская, дом 28, строение 19
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2/10  На четвёртом этаже торгового центра «Персей для детей» произошёл пожар. Как сообщал источник, в результате происшествия пострадали два человека
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3/10  В результате пожара погиб один человек
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4/10  Пожару присвоили второй номер сложности из пяти возможных, сообщает Life
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5/10  Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что из ТЦ были эвакуированы около 300 человек
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В среду, 4 апреля, на востоке Москвы произошел пожар в торговом центре «Персей для детей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
По данным агентства, пожарные уже начали тушить горящее здание.
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