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В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
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В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Рамблер
1 час назад
В среду, 4 апреля, на востоке Москвы произошел пожар в торговом центре «Персей для детей».
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ТАСС уточняет, что возгорание произошло в ТЦ «Персей для детей», расположенном по адресу Малая Семеновская, дом 28, строение 19
Фото:
ТАСС
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На четвёртом этаже торгового центра «Персей для детей» произошёл пожар. Как сообщал источник, в результате происшествия пострадали два человека
Фото:
ТАСС
3/10
В результате пожара погиб один человек
Фото:
@mash.novosti
4/10
Пожару присвоили второй номер сложности из пяти возможных, сообщает Life
Фото:
РИА Новости
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Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что из ТЦ были эвакуированы около 300 человек
Фото:
РИА Новости
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Фото:
ТАСС
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Фото:
ТАСС
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Фото:
ТАСС
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Instagram
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Фото:
ТАСС
Комментарии
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В среду, 4 апреля, на востоке
Москвы
произошел пожар в торговом центре «Персей для детей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
По данным агентства, пожарные уже начали тушить горящее здание.
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