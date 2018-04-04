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Открытое горение в ТЦ в Москве ликвидировано
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Открытое горение в ТЦ «Персей для детей» в Москве ликвидировано 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице, сообщили ТАСС в среду в ГУ МЧС России по Москве.
"Открытое горение ликвидировано", — сказал собеседник агентства.
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