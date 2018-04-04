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Владелец «Персея для детей» рассказал о пожаре
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Владелец «Персея» сообщил подробности о пожаре в торговом центре 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Владелец ГК «Персей» Борис Тритенко сообщил журналистам, что возгорание в ТЦ «Персей для детей» произошло на складе готовой продукции. Он уточнил, что является не собственником, а арендатором помещения, где произошло возгорание.
« (Возгорание произошло) не у нас. Над нами еще находятся два этажа, фабрика. У них там склад готовой продукции. Возгорание у них», — цитирует его RNS.
К настоящему моменту, как сообщили в МЧС, пожар потушен. Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб, еще два пострадали.
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