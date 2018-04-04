В столице эвакуирован Савеловский вокзал

Пассажиров Савеловского вокзала эвакуировали из-за обнаружения бесхозных сумок в одном из залов

Пассажиров Савеловского вокзала эвакуировали из-за обнаружения бесхозных сумок в одном из залов ожидания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Тимур Соцкий.

«Пассажиров Савеловского вокзала эвакуировали на безопасную территорию после обнаружения бесхозных сумок в одном из залов ожидания. Сотрудниками органов безопасности, кинологами будет проведена проверка бесхозных предметов и всего здания вокзала, после чего он будет снова открыт для пассажиров», — сообщил Т. Соцкий.

Он также отметил, что проводимые мероприятия не влияют на график движения поездов.