В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин

Стало известно о новом россиянине в деле Скрипаля

Спецслужбы Великобритании нашли россиянина, «представляющего интерес» по «делу Скрипаля». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Как отмечает газета, пока неизвестно, является ли этот человек подозреваемым в доставке отравляющего вещества или же он связан с делом «каким-то другим образом».

По словам собеседника издания, британские власти считают, что причастный к преступлению человек мог прибыть в Великобританию на самолете «Аэрофлота» и оказаться за пределами страны «за считанные часы». Такая короткая поездка показалась разведке подозрительной.

Источники газеты в службе безопасности подтвердили, что список пассажиров, летевших одним рейсом с Юлией Скрипаль , был среди файлов, которые проверялись правоохранителями.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, Скрипаль остается в стабильно тяжелом состоянии, но состояние его дочери больше не считается критическим. СМИ писали, что она пришла в себя и может говорить.

По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов.