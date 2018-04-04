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В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
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Стало известно о новом россиянине в деле Скрипаля 

Рамблер 1 час назад
Спецслужбы Великобритании нашли россиянина, «представляющего интерес» по «делу Скрипаля». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.
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Как отмечает газета, пока неизвестно, является ли этот человек подозреваемым в доставке отравляющего вещества или же он связан с делом «каким-то другим образом».
По словам собеседника издания, британские власти считают, что причастный к преступлению человек мог прибыть в Великобританию на самолете «Аэрофлота» и оказаться за пределами страны «за считанные часы». Такая короткая поездка показалась разведке подозрительной.
Daily Mail отмечает, что информация о россиянине появилась на фоне предложения депутата Палаты общин от Солсбери Джона Глена задать вопросы тем, кто находился в самолете вместе с дочерью Скрипаля.
Источники газеты в службе безопасности подтвердили, что список пассажиров, летевших одним рейсом с Юлией Скрипаль, был среди файлов, которые проверялись правоохранителями.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, Скрипаль остается в стабильно тяжелом состоянии, но состояние его дочери больше не считается критическим. СМИ писали, что она пришла в себя и может говорить.
По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов.
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