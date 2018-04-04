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В России предотвратили 25 терактов
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Глава ФСБ сообщил о предотвращении 25 терактов в России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России в 2017 году удалось предотвратить 25 терактов, сообщил в среду директор ФСБ России Александр Бортников на VII Московской конференции по международной безопасности. Он добавил, что четыре атаки были тем не менее осуществлены.
«Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре», — отметил Бортников.
По его словам, две атаки России удалось предотвратить благодаря информации, предоставленной спецслужбами Турции и США.
Напомним, в декабре 2017 года сотрудники ФСБ задержали семь членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые планировали совершить серию терактов в Санкт-Петербурге.
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