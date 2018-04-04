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Помилованный в РФ шпион умер на Украине
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Помилованный в России шпион Солошенко умер на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Осужденный в России за шпионаж и помилованный указом президента украинец Юрий Солошенко скончался на родине на 76-м году жизни, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
«С утра пришла sms от сына Юрия Солошенко, что сегодня умер Юрий Данилович», — передает РИА «Новости» сообщение Геращенко в Facebook, добавившей, что он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Тем временем глава МИД Украины Павел Климкин написал в Facebook: «Вечная память Юрию Солошенко».
Дело Солошенко маркировано грифом «секретно». Как сообщалось, он собирался на КамАЗе вывезти на Украину части некоего российского вооружения. Он был задержан в Москве при встрече с «деловым партнером», утверждается в публикациях.
Мосгорсуд приговорил 73-летнего Солошенко к шести годам колонии строгого режима.
14 июня 2016 года президент России Владимир Путин, руководствуясь принципами гуманности, помиловал осужденных в России украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.
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